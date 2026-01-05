名古屋市熱田区の中央卸売市場で「初市」が開かれ、過去5年で最も多い52本の本マグロがセリにかけられました。最高値の「一番マグロ」は、青森県の大間で水揚げされた241キロの本マグロで、スーパーマーケット「バロー」がおよそ650万円で競り落としました。その一番マグロが店頭に並べられると、多くの人が買い求めていました。