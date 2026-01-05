横断歩道橋への表示例／提供：岡山市 岡山市が5日から市が管理する5カ所の横断歩道橋について、ネーミングライツ（命名権）を売却し、協力企業の募集を始めました。2026年2月27日まで募集します。 売却するのは、津島西坂横断歩道橋（岡山市北区西坂2丁目他）、門田横断歩道橋（岡山市中区門田屋敷1丁目他）、平井歩道橋（岡山市中区平井4丁目）、二軒屋横断歩道橋（岡山市東区西大寺浜）、三浜町歩道橋（岡山市南区