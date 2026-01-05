５日前引けの日経平均株価は前営業日比１４１９円６２銭高の５万１７５９円１０銭と急反発。前場のプライム市場の売買高概算は１１億５１８３万株、売買代金概算は２兆９８８７億円。値上がり銘柄数は９８８、対して値下がり銘柄数は５５５、変わらずは６１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方から先物主導で日経平均が大幅高、１４００円を超える上昇で前場の取引を終えている。きょうは２０２６年の大発会で５連