ユーロドル1.1684，ポンドドル1.3426まで、対欧州通貨でもドル高＝東京為替 ドル全面高。ドル円の157円25銭までの上昇に加え、ユーロドルが1.1720台から1.1684，ポンドドルが1.3470台から1.3426を付けている。 EURUSD 1.1688