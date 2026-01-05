東京午前のドル円は１５７．２５円付近まで円売り・ドル買いが優勢となった。円債市場で長期債利回りが２．１３％付近まで上昇し、１９９９年以来の高水準を更新したことがドル円を押し上げている。節目の２％を上回っても長期債の需要は高まっていない。なお、米軍がベネズエラで軍事作戦を展開し、マドゥロ大統領を拉致した事件は特に材料視されていない。 ユーロ円は１８３円後半、ポンド円は２１１円ちょうど付近