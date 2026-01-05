2025年12月、長泉町の住宅で現金およそ1000万円が奪われた強盗致傷事件で逮捕された少年3人が、別の人物が偽名で借りたレンタカーに同乗し現場に向かったとみられることがわかりました。この事件は12月22日午前1時ごろ、長泉町納米里の住宅で80代の夫婦が口や手をテープで縛られ現金およそ1000万円が奪われたもので、警察は強盗致傷などの疑いでいずれも神奈川県在住で高校生を含む17歳の少年3人を逮捕しました。3人は