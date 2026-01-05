ËÌµþÂç¶½¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤«¤éÍè¤¿¾®Ãæ³ØÀ¸¤é¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥ÚïðÃ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î5Æü¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»Ô¤Î¼óÅÔ¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÈÂç¶½¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î2025Ç¯¤ÎÎ¹µÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ6.5¡óÁý¤Î±ä¤Ù1²¯2400Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¼óÅÔ¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ï5.0¡óÁý¤Î7076Ëü¿Í¡¢Âç¶½¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ï8.4¡óÁý¤Î5361Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¼óÅÔµ¡¾ì½¸ÃÄ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£