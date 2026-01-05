ＤｅＮＡは５日、昨季阪神でプレーしたジョン・デュプランティエ投手の獲得を発表した。背番号は「０」。米国出身で３１歳のデュプランティエは来日１年目の昨季、１５試合に登板して６勝３敗、防御率１・３９をマークしてチームの２年ぶりリーグ制覇に貢献。シーズン終了後は他球団との移籍交渉を希望して自由契約となっていた。ＤｅＮＡは昨季１０勝のジャクソンがロッテ、同９勝のケイがＭＬＢのホワイトソックスに移籍。