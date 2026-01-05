３人組バンド「ＡｗｅｓｏｍｅＣｉｔｙＣｌｕｂ」の公式サイトが５日に更新され、３月末で活動休止することを発表した。「ＡｗｅｓｏｍｅＣｉｔｙＣｌｕｂを応援してくださる皆さまへ大切なお知らせ」と題して報告。「ＡｗｅｓｏｍｅＣｉｔｙＣｌｕｂは、２０１３年の結成以来１０年以上の月日を歩んでまいりましたが、デビュー１０周年イヤーを走り終える２０２６年３月３１日を以て、活動を休止する運びとなりま