¡Ú¿·²Ú¼Ò¹çÈî1·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ°Âµ«¾Ê¹çÈî»Ô¤Ë¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î³Ø¹»¡×¤¬¤¢¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎÀ­¤ò»ý¤Ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¡Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡Ö³ØÀ¸¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÎÁÍý¤ä²È»ö¡¢È¢¤ÎÈÂÁ÷¡¢¤Í¤¸Äù¤á¤Ê¤É¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊºÇÅ¬²½¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤è¤ê¹âÅÙ¤Ç¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£