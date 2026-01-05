小林美駒騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝は、１月５日の中山競馬で騎乗を予定していたが、病気のため全３鞍が乗り替わりとなった。４日も全４鞍で乗り替わりとなっていた。乗り替わりは以下の通り。１Ｒドリームガッサン→津村５５１１Ｒアシャカタカ→菊沢１２Ｒビーコング→横山武史５８