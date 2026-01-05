¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï5Æü¸áÁ°¡¢Ãæ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¼óÁê¤ÈËÌµþ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£