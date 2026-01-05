▽プリンセス・オブ・プリンセス選手権30分1本＜王者＞○渡辺未詩（22分28秒体固め）鈴芽●※旋回式ティアドロップ。第16代王者が4度目の防衛に成功。東京女子プロレスは4日、東京・後楽園ホールで「東京女子プロレス’26」を開催し、プリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩が鈴芽の挑戦を退けて、4度目の防衛に成功した。渡辺は11・9後楽園でのJ−RODとのV2戦の前に「防衛したら、一人やりたい相手が浮かんでいま