Àè·î¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥É¡¼¥àµå¾ì¼þÊÕ¤ÇÃË½÷2¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢½÷À­¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÌµ¿¦¡¦»³¸ýÄ¾ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHKT48¡×¤ÎÃËÀ­¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤ÆÆ¨Áö¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢½÷À­¡Ê27¡Ë¤ò»É¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£