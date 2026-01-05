県庁では執務始め式が行われ、新田知事は「まいてきた種に花を咲かせよう」と職員に呼びかけました。県の執務始め式には幹部職員などおよそ50人が出席しました。新田知事は、今年は新たに策定した県の総合計画や県立高校の再編、富山空港運営の民営化など重要課題などを踏まえ次のように訓示しました。新田知事「皆さんとともにまいてきた種、みなさんとともに育てていきたい。そして、果実ができるようにしていきたいというふうに