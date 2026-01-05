¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢½©ÅÄ¸©ÂçÀç»Ô¤Ç½»Âð¤È¶õ¤­²È¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÃËÀ­1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½»Âð¤Ë·»Äï2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹70Âå¤Î·»¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤¬¾Æ¤±À×¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£