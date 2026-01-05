多くの企業や官公庁で仕事始めのきょう、県内は雲が広がり雨や雪が降っている所が多くなっています。きょうは日本付近で冬型の気圧配置となり、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けて断続的に雨や雪が降る見込みです。富山駅周辺では傘をさして歩く人の姿やマフラーで防寒対策をする人の姿が見られました。気象台は、大気の状態が非常に不安定になる見込みだとして、きょう昼前から夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に