■これまでのあらすじふたりの子どもを、妻と家事育児家計を折半して育てることに不満を持つ聡は、部下のユキと関係を持つことで癒やされている。しかしユキから社内で自分たちの関係を疑う人がいると聞いた上に、そのせいでユキにそっけない態度を取られることにヤキモキ。そんな中、入社当初は会社の人間関係に悩んでいたユキが社員と打ち解けてきたことを知り、聡はユキが自分たちの話を誰かにしていないか急に不安になるのだっ