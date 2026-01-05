DeNAは5日、阪神を自由契約となったジョン・デュプランティエ投手（31）と今季契約について合意したことを発表した。背番号は「0」。今オフにはソフトバンク入りも有力視されていたが、DeNA入りとなった。DeNAは今オフ外国人選手の陣容が大きく様変わりしている。昨季9勝6敗でリーグ2位の防御率1・74を残したケイは、ホワイトソックスと合意してメジャーへ復帰。同10勝のジャクソンはロッテに移籍した。2年ぶりの復帰で期待さ