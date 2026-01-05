¤­¤Î¤¦¡Ê£´Æü¡Ë¸á¸å¡¢Áí¼Ò»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö²¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×½»Âð£±Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö½÷À­£±¿Í¤¬»àË´¡Ú²¬»³¡Û ¡Ö²¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó ¤­¤Î¤¦¡Ê4Æü¡Ë¸á¸å2»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Áí¼Ò»ÔÆü±©¤Ë½»¤àÌÚ»³ÌÐÂå¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤«¤é¡Ö²¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤ÏÌó5»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·