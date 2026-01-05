糖尿病網膜症は、糖尿病の三大合併症のひとつです。「糖尿病と言われたけれど、目の病気についてはよく知らない」「自分も将来、視力に影響が出るのだろうか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、そんな方のために、糖尿病網膜症の主な治療方法、治療後の経過、そして日常生活で気を付けるべきポイントをわかりやすく解説します。 監修医師：栗原 大智（医師） 2017年、横浜市立大学医学部卒