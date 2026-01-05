今オフ、埼玉西武ライオンズからメジャー移籍を目指し、ヒューストン・アストロズとの契約合意に至った今井達也（27）について、アストロズは1月3日、公式Xを更新。今井の入団を正式発表した。 【画像】西武・今井達也、「大谷を倒せる球団」の希望叶えアストロズと合意 大谷との対決にファン期待の一方「メジャーは冷静」の声も 投稿されたビジュアルは、アストロズのユニホームと帽子を着用した今