ビックカメラは1月1日〜3月1日の期間、買い物の際に貯まるJALのマイルが2倍（最大6％）になる、「JALマイルアップキャンペーン」を、「ビックカメラ」および「Air BicCamera」全店にて開催している。●ビックカメラとAir BicCamera全店での買い物が対象同キャンペーンでは、「ビックカメラ」や「Air BicCamera」での買い物の際に、JALのマイルが通常なら100円あたり3マイル貯まるところ、期間中は2倍の6マイルが貯まる。あわ