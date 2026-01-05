【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』（1月14日リリース）より、タイトル曲「My respect」が1月7日に先行配信されることが決定した。 ■新体制となる2026年の“今”が込められた楽曲 先行配信決定とともに、恒例の新年ご挨拶映像で使用されていた楽曲が、新曲の「My respect」だったことが判明。2026年新体制となる、乃木坂46の“今”が込められた楽曲になり