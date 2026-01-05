¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Ý¯ºä46¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¤è¤ê¡¢¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¼Ì¿¿½¸ËÜÊÔ¤Ë¤Ï¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿ ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥È¥é¥à¤ò³Ú¤·¤à¾¾ÅÄ¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÄÌ¶Ð¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥à¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«°ìÈÖ¤ÎÊØ¤Ç¡¢¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤ËÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¡£ ¼Ì¿¿½¸ËÜÊÔ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢°ì½ï¤Ë¥È¥é¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë