【その他の画像・動画等を元記事で観る】 yamaが、EP『C.U.T』を3月18日に配信リリース。同作から「TWILIGHT」に続く先行シングル第2弾「End roll」が、1月7日にリリースされることが決定した。 ■「End roll」では、これまでのyamaになかったサウンド感にトライ 2020年の「春を告げる」でのデビューから5年を迎えた、yama。 『C.U.T』は、デビュー5周年を迎えたyamaが、5年間の活動の中で見つけた音