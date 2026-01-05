アニメーションプロデュースの株式会社インフィニットは1月1日、「能登半島復興応援企画」短編アニメーションを、YouTubeにて全2編公開しました。令和6年1月1日に発生した能登半島地震からの復興を応援する目的で制作された作品です。公開されたのは「輪島編」と「七尾編」。本作の動画収益は、2026年6月と12月の2回に分けて能登半島の復興支援として寄付される予定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本