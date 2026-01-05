俳優の豊嶋花（18）と山中柔太朗（24）がW主演を務める日本テレビドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜深0：24）が、あす6日に放送開始する。それに先立ってオリコンニュースでは、豊嶋と山中に互いの役の推しポイントや、まっすぐな想いに心動かされた経験などを語ってもらった。【撮り下ろしカット】笑顔もすてき！優しい雰囲気を醸し出す豊嶋花＆山中柔太朗原作は、岡田ピコ『黒崎さんの一途な愛がと