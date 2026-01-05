芸人・江頭2:50による笑いと音楽の祭典「エガフェス」の第3回となる「エガフェス2026〜レジェンドイヤー・ファイナル〜」が、2026年5月30日に開催されることが決定した。会場は山梨・富士急ハイランドのコニファーフォレストで、シリーズ初となる屋外開催となる。江頭は自身のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる EGA-CHANNEL」で開催を発表し、視聴者に向けて参加を呼び掛けた。【写真】ポロリ厳禁！…熱狂の客席に突如乱入した