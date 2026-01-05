WEST.の藤井流星が主演し、Travis Japanの七五三掛龍也が共演する1月10日からスタートする、テレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）の全キャストが解禁された。松下由樹、武田玲奈、大原優乃、草川拓弥、古屋呂敏、なえなの、鈴木愛理が出演する。【写真】ピースポーズで早くも息ぴったりな藤井流星＆七五三掛龍也作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。幸せ絶頂の結婚