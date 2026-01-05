「本日は皆さんにお伝えしたいことがあります」 1月4日に行われた東京グレートベアーズ戦後のコートで、ドミトリー・ムセルスキー（サントリーサンバーズ大阪）がマイクを握ってそう語り出すと、ただならぬ空気を察した観客はざわついた。 「今シーズンをもって、私は現役を引退する決断をしました」 そう告げると、スタンドから悲鳴があがった。 ムセルスキーは