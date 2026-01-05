Hey! Say! JUMPの新曲「traveler」が、日本テレビ系『ぶらり途中下車の旅』の2026年1-3月期テーマソングに決定した。穏やかで明るいテンポに乗せ、人生の旅路に寄り添うメッセージを込めた楽曲で、番組の世界観を彩る。【写真】ハイブランドに身を包み…パーティスタイルのHey! Say! JUMP「traveler」は、「たまには寄り道して、自分たちらしく人生を共に歩んでいこう」という思いを軸に制作された。ノリやすいテンポ感とピー