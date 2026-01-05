Åìµþ¡¦Ë­½§»Ô¾ì¤Ç5ÆüÄ«¡¢¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö½é¶¥¤ê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤¬5²¯1030Ëü±ß¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì²áµîºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë­½§»Ô¾ì¤Ç5ÆüÄ«¤Ë½é¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¤â¹â¤¤ÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤Ï243kg¤ÎÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»º¤ÎËÜ¥Þ¥°¥í¤Ç5²¯1030Ëü±ß¤È²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö´îÂåÂ¼¡×¤¬2020Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¥¤êÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ò±¿±Ä ¡Ö´îÂåÂ¼¡×ÌÚÂ¼À¶¼ÒÄ¹¡§°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î