MLB・ブルージェイズが日本時間5日、巨人でプレーしていた岡本和真選手との契約合意を発表しました。ブルージェイズはカナダ・トロントに本拠地を置く、ア・リーグ東地区のチーム。2025年シーズンは94勝68敗の首位でポストシーズンに進み、ワールドシリーズにも進出しました。ここではドジャースと対戦し、最終第7戦にまでもつれる激闘を見せました。岡本選手は2014年ドラフト1位で智弁学園高から巨人に入団。ルーキーイヤーから17