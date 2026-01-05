漫画『姫様“拷問”の時間です』の完結巻となるコミックス第19巻が発売された。また、アニメ2期が12日より放送開始されることを記念して、第1話で登場する“拷問”を体験できるイベント『皆様”拷問”の時間です』が、11日に開催されることが発表された。【画像】騎士姿の姫様！『姫様“拷問”の時間です』最終巻のイラスト1日限定イベント『皆様”拷問”の時間です』は、第1話で登場し、姫様も屈したトーストの“拷問”を再現