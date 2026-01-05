タレント上沼恵美子（70）が4日に生放送されたMBSテレビ「春一番！笑売繁盛」（後1・00）にVTR出演。西川きよし（79）とテレビ初対談を繰り広げた。2人とも大阪・箕面市の高級住宅街に住み、「ご近所なんですよ、大きさ違いますけど。えげつない家ですよね。成功の証しやな！って前を通るたび拝ませていただいてます」と上沼。きよしが箕面市に移る前に住んでいた大阪・豊中市の家を訪問した思い出を語り始めた。お笑いコ