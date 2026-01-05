２０２６年最初の取引となる大発会を迎えた５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は買いが優勢となっている。午前の終値は、昨年１２月３０日の終値と比べて１４１９円６２銭高の５万１７５９円１０銭だった。取引時間中に５万１０００円台を回復するのは、約３週間ぶり。大発会の日の午前の取引が上昇して終わるのは、２２年以来となる。日経平均は２５年に１万円超も上昇し、その勢いを引き継いだ幸先のいいスター