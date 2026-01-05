5日、立憲民主党の新年仕事始め式にて野田佳彦代表がネットからの評価に言及した。【映像】「態度の悪い幹事長」で記者が笑った瞬間（実際の様子）野田代表は冒頭「去年は『熟議の国会』を目指した通常国会、その後の都議選、厳しい夏の参議院選挙と、その後の臨時国会、年がら年中本当に大事な局面が続きましたが、1年間通じて党勢拡大のためにそれぞれのお立場でご尽力をいただいたことに深く感謝を申し上げたい」と述べた。