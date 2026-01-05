猫に絶対NGな『冬の食べ物』5選 冬の食材には、人にとっては栄養満点でも、猫の体には負担になるものが多くあります。ここでは、寒い季節に出回る代表的な“NG食材”を紹介します。 1.鍋料理のネギ・ニラ・タマネギ類 冬の定番・鍋料理に使われるネギ類は、猫にとって中毒を起こす代表的な食材です。赤血球を壊して貧血を引き起こす「アリルプロピルジスルフィド」という成分が含まれ、加熱しても無害にはなりません。