中島ひとみが「逃走中」出演昨年の東京世界陸上・女子100メートル障害に日本代表として出場した中島ひとみが、4日放送のフジテレビ系「逃走中」に出演。快足を活かし、見事にハンターから逃げ切った。自身のインスタグラムでも報告し、ファンから喝采を浴びた。残り3分でハンターに迫られるシーンもありながら、さすがのスピードで逃走に成功。賞金94万円を獲得した。インスタグラムには「逃走成功しましたーー！！！！！！や