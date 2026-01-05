近畿地方は中部や南部を中心に晴れ間の出ている所が多いですが、今日5日の午後から明日6日の朝にかけては、北部や中部を中心に雨や雪が降る見込みです。雷を伴い、降り方の強まる所もあるでしょう。明日6日の朝にかけて、積雪や路面の凍結に注意が必要です。5日午後から6日の朝にかけて雨や雪雷を伴う恐れもこれから明日6日の午前中にかけて、近畿地方は一時的に冬型の気圧配置が強まり、寒気が流れ込む見込みです。このため、今