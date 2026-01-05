西尾隆矢がRB大宮アルディージャに加入RB大宮アルディージャは1月5日、セレッソ大阪からDF西尾隆矢が完全移籍で加入することを正式に発表した。24歳の西尾はセレッソ大阪の下部組織出身のDF。これまでJ1リーグ通算118試合に出場し、4得点を記録。2021年シーズンには31試合に出場し主力として活躍し、2025年にも25試合に出場し、守備陣の一角を担ってきた。またU-15からU-23まで各年代の日本代表にも継続的に選出されており、