韓国の芸能事務所「アーティスト・カンパニー」は５日、韓国の国民的俳優アン・ソンギ（安聖基）さんが血液がんのため死去したことを公表した。享年７４。同事務所は公式インスタグラムにアンさんの写真を添え「俳優のアン・ソンギさんが２０２６年１月５日午前９時、享年７４歳で逝去されました」と報告。「アン・ソンギさんは、演技に対する深い使命感と変わらぬ誠実さで、大韓民国の大衆文化の歴史と共に歩まれた方でした」