サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で、昨年８月に第３子を出産したタレント・丸高愛実が５日までにＳＮＳを更新。家族ショットをアップして話題になっている。自身のインスタグラムに「新しい年を、家族みんなで穏やかに迎えました。今年は夫婦そろって年男・年女」とつづると、続けて「笑顔を大切に過ごしていけたらと思います皆さまにとっても、素敵な一年になりますように」と記した。最後に「本年も宜しくお願い