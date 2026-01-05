秦嶺基地付近の海域を航行する極地調査砕氷船の「雪竜」。（「雪竜」＝新華社配信／祝賀）【新華社「雪竜」1月5日】中国の第42次南極科学観測任務を遂行する極地調査砕氷船「雪竜」が北京時間3日、南極の秦嶺（しんれい）基地からニュージーランドのリトルトン港へ向け出航した。基地では物資の積み降ろしや人員の上陸、航空写真撮影、海洋測量などの科学調査任務を完了した。基地での作業期間中、「雪竜」は新たに隊員38人を