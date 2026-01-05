仕事始め式で幹部職員らを前に訓示する石川県輪島市の坂口茂市長＝5日午前、輪島市役所官庁や各地の自治体は5日、仕事始めを迎えた。日中関係が好転しない中で年が明けた防衛省では緊張感が漂った。2年前の能登半島地震で被災した石川県輪島市や、昨年大規模火災が発生した大分県では、復興の本格化へ向け、職員らが気を引き締めた。アジア・アジアパラ競技大会といった国際的なイベントも控え、2026年が動き出した。日中関係