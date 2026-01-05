俳優の神尾楓珠（26）が5日、都内で行われた「『Mister Donut×GODIVA』新商品発表会」に出席。「今年やりたいこと」を書き初めにしたためた。【写真】もぐもぐ！ドーナツを頬張る神尾楓珠ミスタードーナツの日本で創業55周年と、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」創業100周年を記念し、コラボして仕上げた特別なアニバーサリーコレクション『Mister Donut×GODIVA』全5種類が、9日から発売されることから