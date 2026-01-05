4日(現地時間)、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第20節でリーズと対戦し、1-1で引き分けた。リーグ戦2試合ぶりの勝利をめざして敵地に乗り込んだユナイテッドだったが、この日は62分に先制点を許す苦しい展開。直後の65分にジョシュア・ザークツィーのスルーパスに反応して相手の背後に抜け出したマテウス・クーニャのゴールですぐさま同点に追いついたが、その後逆転までには至らず勝ち点1を得るにとどまった。勝て