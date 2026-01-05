近年のフランクフルトは移籍市場で成功を収めてきたが、今冬も興味深い選手を引き抜いている。スウェーデンのユールゴーデンからはU-20日本代表DF小杉啓太（19）、同じくスウェーデンのIFブロマポイカルナからは17歳のスウェーデン人MFラブ・アルホフ、ブンデスリーガ2部得点ランク首位を走っているエルフェアスベルクFWユネス・エブヌタリブ、そしてホッフェンハイムのセカンドチームから21歳のFWアユベ・エクグヤブと契約を結ん