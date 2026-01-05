2026W杯・北中米予選を勝ち抜き、初となるW杯出場を決めたキュラソー代表。キュラソーの人口は15万人であり、これはW杯史上最少人口の出場国となる。本大会ではドイツ、エクアドル、コートジボワールと同じグループEに入ることになり、キュラソーにとっては厳しい組み合わせと言えるだろう。逆に他の3か国はキュラソーから確実に勝ち点3を獲りたいと考えているはずだ。しかし、キュラソーには78歳の大ベテラン監督ディック・アドフ